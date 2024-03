Torsdagsklubben på Rong er no over. Det einaste kulturelle innslaget i kommunen som alle kunne delta på utan å måtte bruka pengar for å delta. Her kom motorinteresserte menneske og hadde sosialt samvær og delte lidenskapane sine. Eit perfekt samlingspunkt for ungdommen. Slike er det veldig få av i kommunen, som er gratis for begge partar.

No er den tida over. Plassen er okkupert av Statnett grunna arbeid med øygardskabelen. Parkeringsplassen på Rong skal fungere som kontor og lagerplass for prosjektet til Øygardskabelen som skal til Kollsnes.

Mange har klaga, og svaret ein får frå Statnett er at NVE har kunngjort det i aviser medan kommunen har informert det på heimesida si. Når eg søker opp dette, står det at dei skal ta i bruk rasteplassen på Solsvik.

Eg finn ingen informasjon om at parkeringsplassen på Rong skal bli brukt til eit slikt prosjekt. Dei fleste oppdaga dette når plassen var gjerda inn, det var først då folk fann ut av dette. Når slike store prosjekt skal i gang så er det viktig at ting står i klartekst.

For meg som er ung og engasjert i tilbod til barn og ungdom så ser eg at det er utfordringar med samfunnet og kommuniseringa med befolkninga. Det spesielt mot ungdommen. Om krava er slik at kommunen skal publisere noko på sine heimesider som er einaste mogelegheita til å bli opplyst om kva som skjer i kommunen så har vi store utfordringar for framtida. Ungdommen vil falla av lasset og vi vil få store problem. Eg klarer ikkje å finne den påståtte informasjonen Statnett seier kommunen har publisert. Heimesida til kommunen er heller ikkje ei side eg brukar mykje tid på, og det trur eg ungdommen elles ikkje gjer heller.

Her har Øygarden kommune ei kjempeutfordring med å inkludere ungdommen når dei ikkje eingong klarer å kommunisere med ungdommen. Det einaste kulturelle innslaget som handlar om motorinteresse og sosialisering fell no vekk, og det har vore ein stor arena for mange unge i Øygarden kommune.

Og når dette er ein utfordring, korleis blir det då når ungdommen skal vere med å bygge kommunen vidare i framtida? Her må kommunen på banen og stå opp for ungdommen og innbyggjarane og ta tilbake plassen og heller be Statnett bygga brakkeby på Kollsnes - som er der Øygardskabelen skal kopla på.

Georg Kleppe, Leiar Vestland INPU (Industri- og næringspartiet ungdom)