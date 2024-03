Selv om KrF aldri har vært et aktuelt parti å stemme for min del, har jeg alltid hatt sans for flere sider ved politikken deres. Det gjelder for eksempel nestekjærlighetstanken, og den restriktive ruspolitikken de har brukt å stå for.

Men i Øygarden virker det nå som partiet har gitt opp sitt tidligere så sterke engasjement på begge disse saksfeltene.

Da kommunestyret forrige uke skulle bestemme hvor mange flyktninger vi skal ta imot i år, stemte KrF sammen med sine borgerlige samarbeidspartnere for at det som i realiteten er et flyktningregnskap for Øygarden skal fremlegges («et budsjett i eit femårsperspektiv sett i forhold til kostnadsoverslag»). KrF stemte også for å i første omgang begrense antallet flyktninger vi skal ta imot til 100. Og det var ikke fordi de ikke hadde noe alternativ: Arbeiderpartiet stemte sammen med SV, Senterpartiet og MDG for å ta imot 200 flyktninger.

I tidligere tider var KrF også restriktive i alkoholpolitikken. Dette er som nevnt et av ståstedene deres jeg for min del alltid har syntes har vært de mest sympatiske ved partiet. Alkohol er og skal være en lovlig salgs- og forbruksvare, men skadevirkningene som følger med alkohol må vi som politikere være oppmerksomme på, og sørge for at vi tar på alvor.

Men også her virker det som at KrF har forlatt sitt tidligere engasjement: I den alkoholpolitiske handlingsplanen for Øygarden som kommunestyret nylig sendte på høring, er det forslag om å åpne for skjenking både ved idrettsarrangementer og messer. Før i tiden ville KrF glatt ha ofret både politiske posisjoner og samarbeidsavtaler for å unngå en slik alkoholliberalisering som vi her snakker om. Noe slikt er det tydeligvis ikke snakk om i dag. «Det koster litt», var så langt partiets Helge Nilsen strakk seg da han på kommunestyremøtet 22. februar ble utfordret på om partiet virkelig vil være med på å en slik alkoholliberalisering. De øvrige KrF-representantene i salen forholdt seg tause.

Jeg forstår selvsagt at det må gis og tas i et politisk flertallssamarbeid. Men i Øygarden kommunestyre har vi nå et borgerlig flertall som samarbeider så tett at partienes egen politikk er umulig å få øye på. Et KrF som ikke lenger står opp for de som trenger vår hjelp, er ikke et KrF jeg kjenner igjen, og kunne samarbeide med.

Heldigvis kommer begge sakene der KrF stemte sammen med kommunestyrets borgerlige flertall opp på nytt senere i år. Da håper jeg KrF har fått tenkt seg om, og vil støtte forslagene vi i Arbeiderpartiet da vil fremme for mer medmenneskelighet i flyktningpolitikken, og mot liberalisering av alkoholpolitikken.

Marianne Sandahl Bjorøy, gruppeleder Øygarden Arbeiderparti