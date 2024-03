17. februar les eg på vestnytt.no at auka behov i eldreomsorga må finansierast ved kutt i fleire tenester som administrasjon, skule og barnehage.

Dette seier kommunaldirektør Johnny Breivik om utgiftsauken i eldreomsorga: «Kommunen må gjera tiltak for å møta dette, utgiftene aukar meir enn det som er behageleg.»

Som skikkeleg gammal er eg sjølvsagt lei for at eg er med på å gjere det ubehageleg for kommunen. Eg har nok vore naiv nok til å tru på makta når det vert proklamert at det er gledeleg at eldre lever lenger.

Det eg derimot opplever som ubehageleg, er inntrykket av at Øygarden kommune ikkje har teke den sterke auken av eldre på alvor. Nokon har lulla seg inn i eit scenario om at dei eldre stadig vert friskare, at alderdommen er ein evig dans på roser. Men så er det altså slik då, at når talet på eldre aukar sterkt, så vil naturleg nok fleire vere rimeleg friske, men også langt fleire sjuke og skrøpelege.

I fjor haust fekk vi sjå rapportane frå PwC som fortalde om behov innan eldreomsorga i Øygarden. Kommunen betalte for å få vite kva vi visste frå før.

No skal kommunen igjen ut og betale store pengar for ein rapport om organiseringa av administrasjonen. Eg trudde faktisk, nei gløym det.

I økonomiplanen som kommunestyret vedtok rett før jul, vart det lagt opp til at utbygging innan eldreomsorga skulle vere sjølvfinansierande på det viset at smartare organisering av tenesta skulle gje innsparingar nok til å finansiere vidare utbygging. Fullstendig urealistisk, med andre ord.

Saka er at den gjennomføringsplanen for tiltak i helse og omsorg som framleis gjeld, legg opp til ei utbygging som er dramatisk for liten. Dette har vore påvist gang på gang, ikkje minst gjennom vedtak i eldrerådet.

Alle som kan lese tal og demografiske fakta har visst dette i årevis. Til dømes skuldast noko av auken dei store barnekulla i etterkrigsåra. Dette har vi visst om i meir enn 70 år.

Øygarden kommune har somla bort verdfull tid som skulle ha vore brukt til å planlegge og gjennomføre tiltak for å møte ei ny tid. I mellomtida lyt dei streve vidare, dei som har altfor tunge omsorgsutfordringar i heimen, slik dei må, dei som bur åleine i einsemd.

Sverre Bungum