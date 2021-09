Utvikle, ikke avvikle

LESERINNLEGG: Utspillene har i mine øyne i alt for stor grad har vært rettet mot olje- og gassnæringen, som er så viktig både for arbeidsplassene og verdiskapingen her i Øygarden, skriver Marianne Sandahl Bjorøy (Ap).

Det er sagt og skrevet mye om klima og miljø i denne valgkampen, som jeg tror mange av oss som bor her i vest ikke kjenner oss igjen i.