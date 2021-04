Treng vi større press på strandsona?

Vi meiner at nytteverdien og gleda for folk flest må vege tyngre enn nytta og gleda utbygging har for den einskilde tomteeigar, skriv Marianne Rosenvold (SV).

Marianne Rosenvold, leiar i Øygarden SV. Foto: Privat

Marianne Rosenvold