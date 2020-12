La alle ungdommer få trene

Solveig Olsen skriver her at det er urettferdig at kun de ungdommene som driver lagidrett får trene nå når treningssentrene er stengt.

Stengte treningssenter rammer ungdom som ikke driver lagidrett, påpeker Solveig Olsen. Illustrasjonsfoto. Foto: Anne Jo Lexander

Solveig Olsen