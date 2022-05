Slik vil vi ikkje ha det i vår kommune

Vi som politikarar må i tida som kjem sørgje for at det blir eit langt større fokus på korleis ein skal hjelpe dei som har det så vanskeleg at dei ikkje ser grunn til å leve vidare, skriv Anne-Sissel Fjæreide og Ernst Einarsen i dette lesarinnlegget.

LESARINNLEGG: I samband med programarbeidet i Øygarden Høgre vart det arrangert folkemøte på Rong 12. mai med psykisk helse på dagsorden.