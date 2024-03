Pensjonistforbundet Nordre Øygarden reagerer sterkt på eit oppslag i Vestnytt 4. februar i år.

Det gjeld flytting av heimetenesta frå Rong til Ågotnes. Vi forstår det slik at det er Marianne Våge Berland som er leiar for dette stuntet. Då ho orienterte politikarane i utval for levekår, forklarte ho at dei tilsette må reise til Ågotnes for å hente telefon og bil ved starten av vakta. Vidare seier ho at hvis første pasient då bur nord for Rong, vil det ta 12 minutt meir å køyra ut.

Det rette er at det tar cirka 12 minutt å køyra frå Ågotnes til Rong, men om pasienten bur på Hellesøy vil det vera 50 minutt å køyra frå Ågotnes. Det er difor mykje tid som går til spille for heimehjelparane med ekstra bilkøyring. Dei har meir enn nok arbeid med å yta heimehjelp om dei ikkje skal belemrast med ekstra bilkøyring.

Marianne Våge Berland grunngjev omlegginga med at det er så mange pasientar som bur mellom Rong og Ågotnes, og at basen for heimetenesta difor må flyttast til Ågotnes. Det er vanskeleg å forstå at køyring på 12 minutt sørover er vanskelegare enn 50 minutt nordover.

Einingsleiar for heimetenesta seier at kommunen har behov for meir kompetanse, men slit med rekrutteringa særleg til helgearbeid. Ho meiner at med base på Ågotnes vert sone nord meir attraktiv for tilsette utan bil, fordi det er lettare å koma seg på jobb med buss. Dette kan vera rett dersom ein tek sikte på at det berre skal tilsetjast folk som bur sør for Ågotnes.

Vi meiner at kommunen og ansvarlege leiarar i kommunen burde arbeida for at kollektivtilbodet skal bli betre i heile Øygarden kommune. Dette er noko Eldrerådet i kommunen har påpeika ei rekkje gonger. Ein annan ting som er viktig i denne saka, er at kommunen eig lokala og parkeringsplassane som heimetenesta brukar på Rong. No skal heimetenesta leiga lokale til ein pris som ikkje kjem fram i Vestnytt. Men at det blir ei vesentleg utgift, er det neppe nokon tvil om.

Hadde einingsleiar tatt den summen og gitt tilsette full stilling i staden for prosentvise stillingar, så hadde også rekrutteringa av nye tilsette vore mykje lettare utan å argumentera med busstilbod.

Då kommunesamanslåinga skjedde og kommunesenteret vart lagt til Straume, vart det også bestemt at det skulle vera kommunedelsenter i Skogsvåg og på Rong. Men i ettertid virkar det som om nokre kommunale leiarar arbeidar aktivt for at desse sentra skal ha så lita betydning som mogeleg. Dette meiner vi at våre valde politikarar må ta fatt i og få stoppa.

Pensjonistforbundet Nordre Øygarden er noverande og framtidige brukarar av kommunen si heimeteneste, og dermed også meiningsberettiga i ei slik sak.

Pensjonistforbundet Nordre Øygarden, ved Arne Herdlevær