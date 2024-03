Det undrar meg at ordførar Tom Georg Indrevik frå Høgre påstår seg å vere skuffa over at eg visst nok «er meir oppteken av å angripe metoden enn å faktisk bidra til konkrete løysingar». Dette fordi eg kritiserer framlegget hans om å ta i bruk såkalla Offentleg-Privat-Samarbeid (OPS) til å byggje ny Sotra vidaregåande skule.

Diskusjonen om metoden var det jo Indrevik sjølv som inviterte til, då han måla ut med brei pensel i Vestnytt 23. februar at nettopp OPS trengst når ny vidaregåande skule skal byggjast. At han i svarinnlegget sitt til meg påstår at det tvert om «er underordna» om skulen vert bygd med OPS, er difor ikkje heilt lett å feste lit til.

Eg registrerer vidare at Indrevik meiner me som utgjer fleirtalet i fylkestinget «på område etter område har svikta innbyggjarane i Øygarden kommune». Det er for det fyrste ein ganske drøy påstand, og også ein påstand Indrevik sit fram mot betre vitande. Inntrykket mitt er i alle fall at ordføraren i Øygarden rett som det er både tek kontakt med og vert lytta til av fylkespolitikarane.

Men om no Indrevik verkeleg kjenner seg svikta av fleirtalet på Vestland fylkesting, skulle eg ynskje han fyrst hadde teke dette opp med partia Venstre og KrF her i Øygarden. Fylkespartia deira er også ein del av fleirtalet Indrevik er så sterkt kritisk til at han meiner det «sviktar» innbyggjarane i kommunen vår. Kva tenkjer Øygarden KrF og Øygarden Venstre eigentleg om det?

Det berande argumentet til Indrevik ser ut til å vere at ny Sotra vidaregåande kan kome på plass tidlegare ved bruk av OPS. Seriøst, Indrevik? Som eg gjorde greie for i mitt førre innlegg var det nøyaktig det same Høgre lovde då me diskuterte bygginga av Sotrasambandet. Me veit alle korleis det gjekk. Problemstillinga her er difor ikkje om eg kan love ny vidaregåande skule innan 2030, Indrevik: Problemstillinga er kvifor du lèt som du kan det?

Eg avsluttar difor med å gjenta oppmodinga i mitt førre innlegg: Konsentrer deg om å gjere jobben din, og få skuletomten ferdig regulert. Nye Høgre-krumspring som – erfaringsvis – snarare skapar forseinkingar enn fortgang, er det siste me treng.

Marita Harkestad Oen, fylkestingsrepresentant for Arbeidarpartiet