– Å koma i dialog med dei og få endra på deira planar er heilt fåfengt

På toppen av Krossleitet er det ein del lausmassar som bør fjernast, skriv Hans Golten.

LESARINNLEGG: No er det annonsert at utbetringa av Krossleitet skal starta til sumaren. Men slik eg forstår planane so er det berre utretting av nokre svingar.