Øygarden kommune inviterte Norsk kjernekraft til folkemøte nylig. De ønsker å bygge kjernekraft i Øygarden uten statlige subsidier, noe som vil generere betydelige mengder strøm og varmeenergi med minimalt avfall og utslipp. Samtidig arbeider de for nordisk samarbeid om sikker deponering av kjernekraftavfall.

Ordføreren påpekte imidlertid det presserende behovet for kraft i dagens samfunn og argumenterte for at vindkraft er en raskere løsning enn kjernekraft.

Både i introduksjonen og spørsmål fra salen ble bekymringer rundt potensielle ulykker og avfallshåndtering diskutert. Til tross for påstander om kjernekraftens relative sikkerhet, ble spørsmål om sikkerhet ikke tilstrekkelig adressert av arrangørene, noe vi synes er beklagelig da moderne reaktorer sies å være svært sikker. Dette vil trolig være den største utfordringen for å få befolkningens støtte i en eventuell utbygging.

Robert Lund (INP) Foto: Privat

Industri og næringspartiet ønsker en nasjonal utredning om kjernekraft. Det vil gi oss en grundig analyse av fordeler og ulemper som kan deles med politikere og befolkningen for å muliggjøre en informert beslutningstaking. Kjernekraft vil være et svært godt alternativ til vindkraft blant annet grunnet vindkraft sin manglende stabilitet, store arealkrav og miljømessige bekymringer. At havvind vil kreve mer enn 2 kr KWh + nettleie til tross for enorme subsidier fra staten gjør ikke argumentene for vindkraft bedre.

Når det kommer til påstanden om at vi trenger kraft fort, så er dette en sannhet med modifikasjoner. INP mener at det ikke haster å avkarbonisere Norges mikroskopiske utslipp av CO₂, og prosjekter som elektrifisering av sokkelen og nullutslipp fra eksempelvis landbruk, transportbransjen og skipsfart må ikke skje så fort at samfunnet for øvrig ikke klarer å henge med. Med dagens politiske retning hvor det feilaktig hevdes at det haster å avkarbonisere norske utslipp vil vi trenge enorme mengder kraft. Transportbransjen alene vil kreve 60TWh ekstra kraft i 2050, tilsvarende nesten 50 % av Norges kraftproduksjon. INP mener at å bremse det grønne skiftet er den eneste forsvarlige løsningen om vi skal sikre at det grønne skiftet ikke går på bekostning av norske arbeidsplasser og velferd. Overskuddskraften kan gå til industriutbygging som gir arbeidsplasser, og subsidiene kan gis til kommunene som desperat trenger midler til bla helse, oppvekst og eldreomsorg.

Dersom sikkerhetsaspektene ved kjernekraft kan løses vil en fremtidig utbygging av kjernekraft trolig muliggjøre at Norge kan fullføre et grønt skifte, men over en betydelig lenger tidshorisont enn den forhastede linjen som det legges opp til i dag og uten at det går på bekostning av befolkningens velferd og tjenester. INP ønsker derfor alle fakta på bordet for å kunne ta et ansvarlig standpunkt til kjernekraft. Vi trenger en åpen debatt hvor ulike synspunkter blir nøye vurdert og diskutert for å oppnå et mer balansert og informert beslutningsgrunnlag. Vi håper en nasjonal utredning vil gi oss nettopp dette, for vi ser svært store fordeler i kjernekraft.

Robert Lund – Industri og Næringspartiet Øygarden