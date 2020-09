Tvungen tilkobling til kommunalt vann og avløp har konsekvenser

Det er vel ikke rimelig at de som får pålegget og får praktiske problemer knyttet til dette, må ta hele belastningen selv uten noen hjelp fra de som har gitt dette pålegg? skriver kommunestyrerepresentant Per Reidar Asheim om vedtaket som gjør at alle må koble seg på offentlig vann og avløp.

Per Reidar Asheim