«Denne saka er heilt avgjerande for vidare utvikling og levekåra til dei som bur i nordre Øygarden»

Grunneigar Anita A. -Skjold Hellesø er glad for at kommunen skal hente hjelp utanfrå for å vurdere Gassco sitt krav til omsynssone rundt røyrleidninga nord i kommunen.