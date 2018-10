Stress og psykiske lidingar hjå unge

LEIAR: Onsdag var det verdsdagen for psykisk helse. I Noreg er det no mykje merksemd rundt korleis barn og unge har det, i ein kvardag der dei kjenner seg stadig meir prega av stress og press. Fjell kommune sin eigen folkehelseprofil viser at symptom på psykiske lidingar er meir utbreidd blant unge i Fjell enn elles i landet.

Leiande helsesøster Berit Algrøy etterlyser meir førebyggjande innsats, med mellom anna meir helsesøstertid ute i skulane. Også Remi Lønøy i Mental Helse Ungdom Sotra ønskjer meir førebyggjande tiltak. Det handlar om å sikra ungdom tilgang til fagfolk, men også om å gje ungdom tilgang til fritidsaktivitetar i trygge rammer.

Dei siste tiåra har me heldigvis sett at det blir mindre fordommar rundt psykiske lidingar. Temaet er ikkje lenger like tabubelagt som før. Skal me gje folk som slit ein god kvardag, er det vesentleg at me kan snakka ope om både problem og løysingar. Den større openheita har vorte ledsaga av fleire opptrappingsplanar innan tiltak for psykisk helse. Det er gledeleg. Men alt tyder på at det framleis er mykje å henta på å auka hjelpetiltaka. Ventetida for psykologhjelp er lang, og ein slepp ikkje til på andre behandlingsformer heilt utan vidare.

Samstundes er det naivt å framstilla det som om behandling og andre tiltak vil løysa alle problem for alle. Psykiske lidingar er ikkje som ein betennelse der ein blir sjuk og så frisk. Psykiske lidingar ligg der heile tida. Sjukdomen kan for den det gjeld, i periodar vera handterbar og andre gonger øydeleggja alt som finst av livskvalitet og evne til å meistra kvardagen. Behandling kan hjelpa, men vil sjeldan vera ein fullgod kur. Difor er det viktig at me er gode medmenneske, og at me prøver å organisera skule, arbeidsliv og samfunnet elles på ein måte som gjer at folk med psykiske lidingar ikkje fell heilt utanfor.

Det er og viktig å skilja mellom psykiske lidingar og det å gå gjennom ein tøff periode på grunn av ein krevjande livssituasjon. Det er ikkje slik at alle tenåringar som slit, har ei psykisk liding. Når kvardagen er tøff, er det naturleg og normalt å ha det tøft. Ein skal ikkje sjukeleggjera ungdom som opplever stress og press.

Men dersom omgangskrins, skule og hjelpeapparat klarar å få desse til å meistra kvardagen betre, kan ein unngå at normalt tungsinn slår ut i lammande depresjon og angst. Det held ikkje å leggja ut tilfeldige støtteerklæringar på Facebook den eine dagen i året det er verdsdagen for psykisk helse. Det gjeld å bry seg heile året.