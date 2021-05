Håplaust urealistisk frå MDG

LEIAR: Det er åpenbart at forslaget ikkje er realistisk å gjennomføre, meiner Vestnytt om forslaget frå MDG om å berre bygge den nye brua på Sotrasambandet.

Arild Hermstad, nestleder i MDG, med Maria Thomassen før kommunevalget i 2019. Foto: Kaja Distad Carlsen (arkiv)

Redaksjonen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det gjekk ikkje mange minutta etter at VG publiserte artikkelen om MDG som vil stoppe eller redusere bygginga av fleire vegprosjekt, mellom anna Sotrasambandet, før vi fekk dei første tipsa om saka. Partiet vil nedskalere Sotrasambandet til «et prosjekt som ikke øker trafikkapasiteten, men som øker sikkerhet og framkommelighet for kollektiv, sykkel og gange».

Folk er åpenbart uroa for kva som skjer dersom MDG kjem i maktposisjon etter Stortingsvalet 13. september. MDG engasjerer og provoserer med politikken sin. Vi har alle sett engasjementet rundt politikken dei fører i Oslo, der dei er ein del av det Ap-styrte byrådet.

Partiet peikar på det opplagte. At vi må endre levesettet vårt og redusere forbruket for å få ned klimautsleppa. Dette er sjølvsagt vanskeleg for kvar og ein av oss. Vi endrar oss sjeldan, med mindre vi blir tvinga til det. Ekstra krevjande er det å redusere levestandarden i eit land der velstanden har auka år etter år i over 50 år. Dette er noko av forklaringa på kvifor MDG provoserer mange.

Planlegginga av det nye sambandet har pågått i mange år, for ikkje å seie tiår. Prosjektet er for lengst godkjent av Stortinget og førebuingane har etterkvart kome langt. Kabeltunnelar er bygd, og i desse dagar startar rivinga av høgspentmastene. Samtidig vurderer vegvesenet tilboda frå dei tre selskapa/gruppene som er med i finalen om å få bygge. Kontrakten skal signerast om eit par månader, og bygginga skal starte i løpet av året.

Det er altså dette prosjektet MDG vil endre slik at kapasiteten for bilar ikkje blir større. Dei seier dei kun vil bygge ny bru. Det er urealistisk, for prosjektet er kome så langt at det ikkje er mogleg å endre det. Det blir som å stappe kula inn igjen i geværløpet etter at skotet er løyst.

Alle som køyrer Rv. 555 veit også at kapasiteten, ikkje berre på brua, vart sprengt for mange år sidan. Trafikken er så tett at det lett skjer ulukker. Og då blir trafikken ståande stille. Lenge.

Uansett utfallet av stortingsvalet, må MDG forhandle med andre for å få ei hand på rattet dei neste fire åra. At eit av dei store partia, Arbeidarpartiet eller Høgre, går med på justere ned Sotrasambandet i trettande timen, er utenkelig. Ap er dessutan tydelige på at dei ikkje vil samarbeide med MDG om regjeringsmakt.

Det er greitt nok at partia ønskjer å flagge primærstandpunkta sine, men dette er eitt av mange enkle, urealistiske og populistiske utspel partia kjem til å kome med i månadane framover. Det er åpenbart at forslaget ikkje er realistisk å gjennomføre.