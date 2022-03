Lar seg ikke skremme av motbakker

Styrkeprøvene har kommet i ulike former for kommunalsjefen.

52-åringen tripper lett opp trappene fra første til femte etasje i rådhuset uten det minste tegn til andpustenhet.

Da Anne-Merete Vabø Haugane fikk jobben som kommunalsjef for oppvekst i Øygarden, bestemte hun seg for å aldri bruke heisen. Kanskje ikke så ambisiøst, med tanke på at hun har mange maratonløp, sykkelritt, fjelltopper og til og med den ultimate styrkeprøven: Ironman, på merittlisten.

Kanskje er det målbevisstheten som har ført henne til topps i rådhuset, og standhaftigheten som gjør at hun fortsatt er der til tross for at motbakkene har vært mange.