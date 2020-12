– Man kan få det meste litt billigere

Lærlingene Malene og Per Kristian sparte nok til å kjøpe egen bolig. Slik klarte 21-åringene det.

De har vært kjærester siden de var 16 år gamle, og målet var tidlig å kjøpe bolig. De satte opp budsjett og visste hvor mye de kunne spare.

– Da vi var oppe i 700.000 kroner, tenkte vi at det ikke ville skade med et møte med banken. Ettersom vi er lærlinger begge to hadde vi egentlig ingen tro på at vi ville få lån, forteller Per Kristian.