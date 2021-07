På Spildepollen finner du den tøffeste sykkelbanen i mils omkrets Uten frykt raser unger i alle aldre opp og ned og rundt og rundt på to hjul. Ingen tvil om hvor vi finner sommerens heteste attraksjon: Spildepollen sykkelpark.

Etter flere hundre dugnadstimer med overveldende godt oppmøte og et par millioner kroner samlet fra gavmilde sponsorer, er sykkelbanene bak Spildepollen skule endelig klare til bruk. Og barna i nabolaget lot seg ikke be to ganger.

– Tattarraaa! Woooh, se på meg! Dette er gøy!, jubler Elias Midttveit Kløve (5) der han tråkker alt han kan.