Se Mariannes slanketips lenger nede i artikkelen.

Det knaker under skoene i nysnøen på turstien Kyrkjevegen ved Foldnes kyrkje, nord for rådhuset i Fjell.

– Jeg går mer tur og er mer i aktivitet enn før, men den største forandringen er at jeg har lagt om kostholdet mitt, sier Marianne Bjorøy (Ap).

Vi er vant til å høre ordføreren snakke engasjert om alt fra Sotrasambandet til folkevekst og skolestruktur. Denne gangen er det mat og trening det handler om. Fjell-ordføreren har nemlig bestemt seg for å gå ned 23 kilo. Siden september har hun blitt 15 kilo lettere.

– I julen skeiet jeg ut med to Twist og et par julekaker, ellers holdt jeg meg til dietten, røper hun.

Usunt liv

Lange dager med varierende muligheter for faste måltider og møtemat som ofte ikke er av det sunneste slaget, har satt sine spor siden hun ble ordfører i oktober 2015.

Jeg kjente på en generell mistrivsel. Alt blir tyngre når man er tung og det gjør noe med livskvaliteten

– Det meste av kiloene er kommet på i løpet av årene som ordfører. Det er ikke så lett å spise jevnt når det er mye møtevirksomhet, spesielt ikke når du leder møtene. Jeg har ofte kommet sent hjem om kvelden og spist alt jeg har kommet over, forteller hun åpenhjertig.

Inger Elise J. Økland

– Jeg spiste mye og sjelden. Nå spiser jeg ofte og lite, sier hun og tar en munnfull med mandler.

– Nøkkelen er planlegging. Jeg planlegger alltid hva jeg skal spise, lager gjerne salat og tar med meg på jobb. Og så har jeg alltid gulrøtter eller mandler i vesken. Det funker for meg, sier hun.

Fristelsene

De som har vært med på politiske møter vet at det ofte serveres fristende rundstykker og noen ganger søtt bakverk. Men tiden med wienerbrød og kaffe er heldigvis forbi, sier hun. Kaffematen er stadig oftere oppkuttet frukt.

– Jeg synes ikke det er vanskelig å stå over det som serveres på møtene når jeg sørger for å spise hver tredje time, slik at blodsukkeret holdes stabilt. Jeg kjenner ikke på søtsuget lenger, hevder hun.

Som politiker må man tåle å stadig vekk se bilder av seg selv

Marianne kjører en enkel lavkarbo light-variant, der hun styrer unna brød, poteter og sukker.

– Det går mye i egg, bønner og linser. Jeg baker proteinrundstykker av havregryn og cottage cheese. Og så spiser jeg yoghurt naturell med hjemmelaget müsli. Jeg må ha det enkelt, sier hun.

Inger Elise J. Økland

– Jeg er veldig lite kreativ i matveien og trenger oppskrifter. Kresen er jeg ikke, det er en fordel, mener hun.

Mistrivdes

Det var i sommer Marianne bestemte seg. Hun hadde det ikke greit, sier hun.

– Jeg kjente på en generell mistrivsel. Alt blir tyngre når man er tung, og det gjør noe med livskvaliteten. I min alder er man dessuten i faresonen for en del livsstilssykdommer som følger med overvekt.

– Som politiker må man også tåle å stadig vekk se bilder av seg selv i aviser og på sosiale medier. Jeg var ikke komfortabel med slik jeg så ut, sier hun.

Fakta: Mariannes slanketips Bestem deg og sett deg et mål. Da er det lettere å holde motivasjonen oppe.

Planlegg og forbered måltidene. Slik unngår du lettvinte løsninger og dårlige matvalg i løpet av dagen.

Spis lite og ofte, til faste tidspunkter. Slik holder du blodsukkeret jevnt og unngår søtsuget.

Ha alltid tilgjengelig sunn snacks som gulrøtter, mandler eller lignende.

Ta små grep i hverdagen som gir mer aktivitet. Velg for eksempel trappene i stedet for heisen, gå til butikken fremfor å kjøre.

Ha tålmodighet - det tar tid å komme inn i nye rutiner og lage nye vaner.

– Men nå har jeg fått vekk det meste av dobbelthakene og jeg er blitt lettere på foten, humrer Marianne. Hun har to barnebarn, deriblant en aktiv toåring.

Å være ordfører krever at man er utstyrt med passende klær for alle anledninger. Det koster å gå opp og ned i vekt.

– Nå tar jeg frem det som var blitt for lite, konstaterer hun fornøyd.

Redningen

Hennes redning ble et kursopplegg, der deltakerne ukentlig får kostholdsveiledning og tett oppfølging. Ulike prøver hun tok hos legen i starten, som viste at hun lå på øvre grense i forhold til anbefalinger, viser nå at hun er helt på normalen.

– Jeg har lært mer om matsammensetning og blitt mer bevisst på hva jeg spiser. Jeg trengte et opplegg som kunne få meg i gang, og har tro på at jeg skal klare å holde vekten når jeg har nådd idealvekten min. Dette har jeg gjort en gang før i livet også, og da holdt jeg vekten i mange år, sier hun.

Jeg synes det er vanskelig å snakke om, fordi jeg vet at det ikke er alle som kan være aktive

I ung alder drev Marianne med aktiv svømming, helt til hun ble allergisk mot klor. Nå har hun begynt å trene igjen, selv om vektnedgangen i hovedsak henger sammen med det som skjer på kjøkkenet.

– Fra å ikke trene i det hele tatt, så trener jeg nå én til to ganger i uken. Jeg foretrekker å gå tur, men trener også zumba, styrke og litt yoga på et treningssenter, eller går på tredemøllen i kjelleren mens jeg ser en film på nettbrettet, sier hun.

Aktivitet

– Hverdagsaktivitet er så viktig i et folkehelseperspektiv, å ta trappene i stedet for heisen, for eksempel. Små aktiviteter i huset fremfor sofa og TV. Men jeg synes det er vanskelig å snakke om, fordi jeg vet at det ikke er alle som kan være aktive, sier hun.

– Mange har av ulike grunner begrenset mulighet til å bevege seg og sliter med overvekt som følge av for eksempel medisiner. Og jo tyngre man er, jo tyngre er det å bevege på seg, påpeker ordføreren.

– For meg handlet det om å ta meg sammen, legger hun til.