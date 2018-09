Ein fantastisk sommar er over. Det dukka opp utruleg mange fine bilete under emneknaggen #vnsommar. No er hausten her, og difor går me over til #vnhaust på Instagram.

Tek du bilete av ein vakker himmel, store bølgjer, morosame dyr eller folk i aktivitet? Legg dei gjerne på Instagram med merkinga #vnhaust så Vestnytt-lesarane får sjå blinkskota.

Under her kan du sjå bileta som er merka med vnhaust.