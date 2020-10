De ser tre grunner til suksess, og ett stort hinder

I mer enn 30 år har Vest næringsråd jobbet for å utvikle næringslivet. Rikard Toft Ledang og Per C. Aarsand mener det er tre faktorer som vil drive næringsutviklingen de neste 30 årene - og ett stort hinder.

Få i Øygarden har bredere innsikt i næringslivet i kommunen enn disse to. Begge har på hver sin måte preget utviklingen gjennom Vest næringsråd, som en støttespiller for både kommunen og bedriftene.

– De største arbeidsgiverne her i kommunen om 30, vet vi ikke hvem er, sier Rikard Toft Ledang og Per C. Aarsand. De er sikre på at landbasert oppdrett og vindkraft kommer for fullt.