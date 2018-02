Ein heidersmann er borte

Det er med stor sorg vi fekk melding om at Geir Magnus Nyborg ikkje lenger er blant oss. Geir Magnus hadde ei ein unik kompetanse som teolog, misjonær og medievitar. Han delte kunnskapen sin med mange, og det er mange djupe og gode spor etter han.

Geir Magnus Nyborg har markert seg i samfunnsdebatten på ei rekkje felt. For oss som skriv dette er det særleg hans innsats for radio og radiomisjon vi vil peika på. Han var den første redaktøren i Kystradioen frå mai 1984, og me tek ikkje for sterkt i ved å seia at han var avgjerande for at denne lokalradioen i det heile tatt vart ein realitet. Hans pionertanke var å skapa ein lokal nyheitsradio på kristen grunn som sette dagsorden. Med hans kunnskap og entusiasme skapte han grunnlaget for ein lokalradio som heldt det gåande i eit kvart århundre før P7 Kristen Riksradio vidareførte lokalradiokonsesjonen og visjonane for radioen. Det er heller ikkje tilfeldig at det var Geir Magnus som vart den første redaktøren i avisa Vestnytt.

Også etter at Geir Magnus Nyborg slutta som redaktør i Kystradioen, var han med oss dag for dag og delte av kunnskapen sin. Med hans gode formuleringsevne, var det med stor forventning og spenning vi lytta til sundagskommentarane på Kystradioen. Kommentarane hans var tydelege, innsiktsfulle og ofte med ein snert som engasjerte lyttaren.

Geir Magnus var også i mange år styreleiar for P7 Kristen Riksradio og leia dette mediearbeidet med stødig hand. Blant anna vart administrasjonen og studio flytta frå Oslo til Sotra medan han var styreleiar. Med hans internasjonale kontaktnett og kombinasjon av teologi og medievitskap var han som skapt for å leia dette radioarbeidet. Heilt til det siste var han aktiv som rådgjevar i viktige og vanskelege spørsmål.

Vi som har fått gleda av å vera kollega og ven av Geir Magnus har mykje å vera takksame for. Geir Magnus Nyborg var ein gründer av dei sjeldne. Vi er mellom mange som har fått gleda av å få realisera og vidareføra visjonane hans. Han hadde ei sjeldan god evne til å oppmuntra. Han var løysingsorientert og hadde ei evne til å sjå det positive i utfordrande situasjonar. Geir Magnus var ei tydeleg kristen røyst i samfunnsdebatten, og hans kristne tru var hans forankring heilt til det siste.

Geir Magnus hadde sin viktigaste støtte hjå sin kjære Torill. Frå sidelinja såg vi tydeleg korleis dei bygde kvarandre opp i samfunnsengasjementa sine. Det er eit stort tap for oss alle når Geir Magnus er borte, men størst er tapet for Torill og resten av familien som har mista ein kjær mann, bror, far, svigerfar og bestefar.

Vigleik Brekke, tidlegare redaktør i Kystradioen

Johnn Hardang, radiopastor P7 Kristen Riksradio