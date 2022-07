Arve brukte all fritid på å spille, og prøve å skjule det for Cathrine

Pengespill som kommer ut av kontroll er et økende problem. Arve brukte all fritid på å spille, og prøve å skjule det for Cathrine.

Da Cathrine skulle betale for brudekjolen, var de oppsparte bryllupspengene borte.

Flere år med stadig brutte løfter om endring fulgte.

– Jeg innså at jeg måtte legge en plan for å sikre barna og deres hverdag og fremtid, forteller Cathrine Walde.

Arve fikk valget: Spillingen eller familien.