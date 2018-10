– Årets oljemesse vil være preget av optimisme

Når Norges største årlige oljemesse går av stabelen 17. - 18. oktober i Sotra Arena, er det med halvparten så mange utstillere som sist gang, for fire år siden. Arrangøren er fornøyd med oppslutningen, med tanke på oljekrisen som har lammet bransjen de siste årene.

– Dette er jo gjerne en kostnad bedriftene velger å kutte i vanskelige tider. At de likevel velger å delta på messen, sier noe om hvor viktig de mener messen er, sier salgsdirektør Odd Eide Knudsen i Offshore Media Group, som står bak Offshore Technology Days (OTD).

Speeddating med de store

I 2014, første året messen ble arrangert på Sotra, hvor den en gang startet, ble alt tilgjengelig messeareal utnyttet til det fulle. I tillegg til en provisorisk plasthall på fotballbanen. I år klarer arrangøren seg med fotballhallen og uteområdet, hvor det vil være showpregede elementer.

Inger Elise J. Økland

I tillegg til stands og en konferansedel med foredrag, kan mindre leverandører i forkant booke møter med større operatørselskaper som for eksempel Aker Solutions og TechnipFMC under messen. Målsettingen er at messen skal kunne åpne dører hvor det ellers kan være vanskelig å få innpass.

– Dette er leverandørindustriens messe: Leverandørbedrifter som jobber mot norsk sokkel. Folk treffer nøkkelpersoner og gjør butikk, sier Eide Knudsen.

Han venter 15.000 - 20.000 besøkende de to dagene messen pågår. I en region som de siste årene har vært preget av høy arbeidsledighet, er det ikke unaturlig at messen også kan være et sted å orientere seg med tanke på jobbmuligheter.

Optimisme

Mens det for to år siden var nedgangstider som preget messen, er det denne gang fremtidstro og optimisme, skal vi tro salgsdirektøren.

– Vi er godt i gang med å selge neste års messe, og opplever en formidabel respons. Vi har aldri solgt så mange stands så tidlig til en messe før, hele 140 stands er allerede solgt. Det viser at det lysner i oljebransen, mener han. Messen arrangeres vekselvis på Sotra og i Stavanger.

Robotenes inntog

Dag to av messen har fått navnet «Digitalization Day».

– Vi ser at mange av oljebedriftene har fått flere bein å stå på, mange leverer også til bygg og anleggsbransjen og det offentlige. Automatisering og robotisering er på full fart inn i oljen og det vil også prege innholdet på messen, sier Eide Knudsen, som gleder seg.

– Nitti prosent av arbeidet skjer i forkant av messen. Etter 15 år, kjenner jeg fortsatt på en stolthet hver gang vi åpner dørene, sier han med et stort smil.