Sebastian Hellesøy (16) har vore av og på scenen halve livet. Som åtteåring blei han med i ei gutegruppe, eit boyband, og som 12-åring gjekk han i gang med solokarrieren som rappar. Musikken har vore viktig sidan han var svært liten.

– Eg har alltid sunge, sjølv då eg ikkje kunne snakka, seier Sebastian til Vestnytt, som møter han og mora Therese heime på Rong ein ettermiddag i mars.

No går det mest i rap, men 16-åringen er ikkje framand for å eksperimentera med andre sjangrar. Då tiandeklassen ved Øygarden ungdomsskule sette opp musikalen «Brylkrem» i februar, spelte han den mannlege hovudrolla.

– Eg er ikkje låst til éin sjanger. Det som skjer, det skjer, seier Sebastian.

Fredag denne veka sleppte han den nye låten «HA’SJE MYE TID». Den unge rapparen fortel at songen handlar om at folk må finna seg sjølv, fordi dei ikkje har så mykje tid. Han beskriv lydbildet sitt som variert og impulsivt.

– Det meste av musikken min er glad, og så har du noko som er litt meir seriøst, fortel Sebastian.

Låtane hans er meint å femna eit breitt publikum. Både barn, ungdomar og vaksne skal kunna relatera til songane til Sebastian.

– Eg har ikkje «Vennebyen»-songar, men eg har heller ikkje harde gangsterlåtar, seier musikaren.

Frå musikalen «Brylkrem» tidlegare i år. Sebastian (i raud og kvit jakke) og Mathilda Hagenes syng «You're the one that I want». Foto: Hilde Olsen Aalvik (arkiv)

Frå mamma til manager

Då Sebastian bestemte seg for å bli rappar, var det brått mykje arbeid som måtte gjerast. Namnet hans var allereie kjent i visse kretsar, men det er ikkje slik at spelejobbane kjem av seg sjølv. Han trong ein manager, ein forretningsførar, og den jobben gjekk til ingen ringare enn mamma Therese Hellesøy.

– Eg er på ein måte bookingansvarleg. Eg prøver å få oppdrag til han, seier Therese.

– Eg var jo ingen rapentusiast før, men eg har blitt det! Det må eg ærleg talt seia, seier ho.

Ho såg kjapt at det var dette sonen ville driva med, men Therese bar likevel på ei frykt for at sonen kunne hamna i feil miljø. Det var viktig for ho at han skulle ha ein ansvarleg vaksen med på laget.

Om Sebastian ikkje ville ha ho med på laget, fekk han heller venta.

– Eg sa at det ikkje er nokon menneskerett å gi ut musikk eller stå på scenen, seier Therese.

Når ho ikkje er opptatt med managerpliktene, arbeider Therese som lærarvikar, men ho innrømmer at managerjobben tar opp mykje plass i kvardagen.

Sebastian Hellesøy har fått mamma og manager til å bli rapentusiast. Foto: Vetle Mikkelsen

Kleint i starten

Til å begynna med syntest Sebastian det var litt flautt å ha mora som manager, men han tenkte at det var slik han fekk sjansen til å opptre på scena og gjera det han elska. Elles hadde han ikkje fått lov.

– Kleint får det vera, viss ikkje får han venta til han er 18, seier Therese.

– Så eg aksepterte det, og etter det har det berre blitt gøy, fortel sonen.

På konsertar og andre tilstellingar har managermamma Therese pleidd å få grei beskjed om å kle seg anonymt og ikkje stikka seg ut.

– Eg pleier å be ho om å stå ganske langt bak, for å vera ærleg. Men det er mindre av det no, seier Sebastian.

Etter kvart har det likevel blitt mindre flautt for Sebastian å ha mor si som manager. I november i fjor tok han sjølv initiativ til at dei skulle ta kvar sin like tatovering.

– Vi har det ufatteleg gøy i lag. Musikk har alltid vore vår greie, seier Therese.

I november tok Sebastian initiativ til at han og mora skulle ta like tatoveringar. Foto: Vetle Mikkelsen

Arbeidsam «mammager»

Som manager svarer Therese på e-postar, skaffar spelejobbar og bygger nettverk i bransjen. Ho fortel om velvilje og støtte frå rapmiljøet i Bergen.

– Folk har kanskje tenkt at her er det ei mor som prøver å hjelpa sonen sin. Eg føler at dei har slutta litt om meg og heia på meg, seier Therese.

Gjennom kontaktane i bransjen har ho lært om kva tid songar bør sleppast, korleis dei bør sleppast og korleis ein skal promotera seg på sosiale medium. Dei mange gode tipsa har ho ikkje nølt med å vidareformidla til sonen.

– Han har jo opplevd meg som masete, sjølvsagt, ler Therese.

Evna til å masa kjem godt med hos ein mammamanager, ein «mammager», som blant anna har som arbeidsoppgåve å halda kontakten med nettverket i musikkbransjen og potensielle arbeidsgivarar.

– Det å tora å masa, det er jo ikkje noko han hadde tort, det må vi kunna seia. Eg er ikkje så nøye på kva folk tenker om meg, seier Therese.