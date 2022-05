Bjarte Mikkelsen tar oss med bak dørene i begravelsesbyrået: Slik tar de vare på oss etter vi er død

Bjarte Mikkelsen (59) er ofte den siste som ser de døde før de blir begravet.

En tom, klassisk hvit kiste tas ut av bilen og trilles inn på bårerommet på Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen. Mikkelsen og kollega Anne Kristin Fluge Sævig (56), tar på seg gule beskyttelsesfrakker over de hvite skjortene. Kisten klargjøres med et absorberende laken og hvit silkepute. Bjarte går inn i naborommet for å hente den avdøde. Han skal få stell og legges i kisten.