Husker du ekstremvinteren 2010?

Ekstremvinteren for elleve år siden hadde kommunen en egen kuldetelefon med hjelpere som rykket ut til de som trengte det.

Pensjonert meteorologkonsluent Magnus Anglevik mener vi er heldige som har skiftende vær i Norge. Foto: Kaja Distad Carlsen

Vinteren 2010: Du husker kanskje at vi måtte begynne å måke hustakene på grunn av de enorme snømengdene? At barna kunne lage snøhule rett utenfor huset og at barnehagene holdt de minste innendørs i perioder på grunn av ekstrem kulde?

– Det var hundre dager med sammenhengende snø, forteller pensjonert meteorolog Magnus Anglevik. Han har stålkontroll på snørekorder og årstall.