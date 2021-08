Her er de selvforsynt med grønnsaker

Nina Bru tok hjemmedyrkingen ett steg videre for ett år siden.

Lavrans (2) knasker i seg en nyhøstet gulrot, mens Ulrik (1), kikker nysgjerrig rundt seg.

– Jeg ble veldig inspirert til å dyrke mer. Det dyrkes lite varierte grønnsaker på Vestlandet, til tross for at klimaet er ideellt for det her, sier småskala-produsent Nina Bru.