Victoria Kvietkute-Gouraud-dobbel for Sotra / Telavåg 2

Victoria Kvietkute-Gouraud ble med sine to scoringer den store helten for Sotra/Telavåg 2 i 2-0-seieren over Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik 2 i J13 2. divisjon, Avdeling 1 - Vår. Sotra/Telavåg 2 har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.