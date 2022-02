Startar opp nytt fritidstilbod for ungdom

Nest-Sotra Fotballklubb ynskjer fleire aktivitetstilbod for dei unge, og planlegg «ope hus» på fredagskveldane. No søkjer dei etter frivillige vaksne, slik at dei kan starta opp.

Roy Helge Oddekalv står for den daglege administrasjonen i Nest-Sotra Fotballklubb.

– Det er vårt samfunnsansvar å ta vare på ungdomen, fortel Roy Helge Oddekalv, som står for dagleg administrasjon i Nest-Sotra Fotballklubb.

No vil klubben skaffa ungdomane på vestsida ein stad å gå til, og eit anna tilbod enn dei vante fotballtreningane. Førre veke annonserte dei via Facebook at dei ynskjer å starta «ope hus» i klubbhuset.

– Det skjer ikkje så mykje for ungdom her på vestsida - dei må anten til Straume eller Ågotnes. Kan me halde dei her i området, og gje dei noko å gjera på og ein stad å gå til, tenkjer eg dette er bra.

Fakta Noverande ungdomsklubbar i Øygarden Frihuset på Ågotnes

Ungdomsklubb på Kraftsenteret

Basecamp på Sartor Storsenter

MOT-klubb på Rong Les mer

Tilbodet gjeld for alle ungdomar, også for dei som ikkje er medlem i fotballklubben.

– Me vil gje ungdomen eit tilbod i deira lokalmiljø, også dei som ikkje speler fotball. Me har full forståing for at ikkje alle ynskjer å spela fotball, men kanskje dei vil koma her og vera med vener i staden for, fortel han.

I fyrste omgang byrjar dei med ope hus i klubbhuset på fredagskveldane, med anna kvar fredag for ungdom mellom 10–12 år, og frå 13 år og oppover. Der skal dei unge få driva med aktivitetar og sosialt samvær, i tillegg til at dei kan få seg ein matbit.

Klubbhuset til Nest-Sotra ligg like ved Skålevik skule.

Sakna tilbod

– Me har fått inntrykk av at eit slikt tilbod er sakna, både av foreldra og ungdomane. Det vert ofte nevnt at det ikkje skjer ting her ute, seier Oddekalv vidare.

Dei frivillige har ikkje bestemt kva aktivitetar som står på planen, og ynskjer at dei unge i stor grad skal få bestemma dette sjølv.

– Me gamle gubbar kan ikkje legga alle planane, utan at ungdomen er interessert, ler han.

– Dei skal få koma med innspel sjølv, til aktivitetar og kva dei ynskjer å gjera. Aktivitetane kan variera frå gong til gong, men til oppstarten planlegg me bordtennis, quiz og playstation, røper Oddekalv.

Treng frivillige

Før dei kan byrja, må dei skaffa frivillige vaksne som kan vera vakter på klubbhuset.

– Me er jo eit idrettslag, og har ikkje økonomi til å betala vakter. Difor er me avhengige av frivillige som kan vera vaktar medan ungdomen er her. Me ynskjer å danna ein god gjeng, slik at me kan rullera på det og sørga for minst mogleg belastning på kvar enkelt.

Oddekalv fortel at han allereie har nokre namn på blokka, men at det trengs fleire for å kunna gjennomføra tilbodet.

– Me har brukt koronatida på å pussa opp klubbhuset innvendig, og har hatt dette prosjektet i tankane lenge. No håpar me at dette er siste korona-krampetrekning, og at me kan komma i gong med tilbodet om ikkje så lenge.