Musserande tips til årets siste dag

Ikkje gå i fella og server dei dyraste boblene du har natt til fredag. Her får du tips til gode boble-kjøp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Har du planar om å opna flaska med bobler på denne måten, kan det vera greitt å kjøpa ein som er rimeleg. Her får du tips til både rimelege og litt dyrare musserande vinar. Foto: David Zalubowski / AP

Under finn du fem svært gode kjøp i alle prisklassane, og som framleis skal vera mogeleg å få tak i her lokalt.

I prisklassen rundt 150 kroner er Ch. Grand Housteau Crémant de Bordeaux Brut eit godt kjøp. Her er det godt og vel 12 gram sukker per liter, men den gode syren balanserer dette til å bli tørre dråper. Denne vil garantert alle like, men wow-opplevinga uteblir. At flaska er litt tøff i tillegg, er eit ekstra pluss.

Kva med å opna denne når klokka passerer midnatt og det nesten ikkje spelar noka rolle kva ein drikk? Prisen tilseier også at ein med godt samvit kan opna flaska med å bruka ein sabel - eller ein større kniv.

Cava og Champagne

For berre nokre kroner meir får du Pedregosa Reserva Clos De Blancs Brut Nature 2017 frå Spania. Denne er knusktørr og kan gjerne brukast til ein eventuell forrett på nyttårsaftan. Til 156 kroner får ein utruleg mykje cava for pengane.

Legg ein på nokre tiarar til kan du sikra seg ei flaske med gode, franske bobler av endå høgare kvalitet enn den første. Caves Hautes Côtes Crémant de Bourgogne Brut 2016 til 192 kroner har både sitrus, eple, kjeks og mineral.

Flaska til venstre er både tøff, har eit innhald som smakar bra og er rimeleg.

Dette er nesten Champagne-kvalitet, men legg du på nesten ein hundrelapp til får du ekte vare i form av Charles Mignon Premium Reserve Brut. No er vi over på det ein serverer når gjestane kjem, vel og merke dersom du ikkje har brukt opp gjestekvota i løpet av julehøgtida.

Ein får inga stor oppleving, men dette er så ukomplisert og smakar så godt at ein trygt kan servera dette som aperitif.

Britiske bobler

For vel ein hundrelapp ekstra får ein den britiske Gusbourne Blanc de Blancs 2015.

Kvifor kjøpa bobler frå England til 400 kroner når ein får ekte vare for same prisen, spør du kanskje. Enkelt og greitt fordi dette er minst like godt, og så er det litt kult å servera musserande frå England, noko gjestane kanskje ikkje har smakt før. Dette er tørt, elegant og delikat med ein flott konsentrasjon.

Har du ikkje prøvd britiske bobler, så er det på høg tid.

Til same pris får ein A.D. Coutelas Louis Victor Solera Brut, og den er «ekte vare». Til 400 kroner er dette mitt førsteval dersom ein skal ha Champagne. Den er laga på solera-metoden, som tyder at innhaldet er basert både på nye og eldre årgangar.

Den passar utmerka til all sjømat, samt retter av lyst kjøpt. Skal du ha kalkun på nyårsaftan, så er denne eit svært godt val.

Det desidert beste alkoholfrie alternativet vera Balhom Sprudlande Margaret til knappe 75 kroner. Det er laga av nypressa økologisk juice av eple og rabarbra, og det er mykje sødme. Det får vi heller tilgje når det smakar så godt som det gjer og inneheld bobler.