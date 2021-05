Bekymret for manglende rekruttering til korpset

Fjellklang markerte seg på flere måter på den koronapregede nasjonaldagen i fjor, uten at det hadde effekt på rekrutteringen. Foto: Bjarte Wergedahl

Årets 17. mai-feiring vil være preget av samme begrensninger som i 2020, til korpsenes store skuffelse.

Pandemien har preget korpsene på ulikt vis. Mens det blomstrer i noen av korpsene, er andre bekymret for korpsets fremtid.

– Nå må vi ta et ekstra tak for at ikke ting skal stoppe opp og dø ut, sier Siv Andersen i Fjellklang.