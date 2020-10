Har knadd leire i 70 år på Ekerhovd

– No har eg valet mellom å jobba enno djupare med keramikken, eller å sei til meg sjølv: No har du gjort nok, no er du gamal nok! seier Kari Bugge Gjerstad (95). Den 75 år lange keramikksoga til Kari og Odd Gjerstad har blitt bok.