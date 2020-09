Her kjem Kjell Magnus (75) inn Vågen etter sju og ein halv time ved årene

– Det gjekk toleleg bra med kroppen, seier han.

Klokka 06.30 starta han frå Osundet nord i Øygarden. Med jamne åretak seig den 18 fot lange Oselvaren ut fjorden. Kjell Magnus Oen skulle til bydn.

– Heilt sidan me var gutungar har me snakka om å ro til Bergen. No tenkte eg at eg var i god nok form, seier han.