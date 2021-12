Kunstnaren frå Sotra stilte ut i 26 land. No blir ho heidra

Ho var anerkjent verda over for kunsten sin. No blir keramikar Elina Brandt-Hansen heidra i ei utstilling.

Det er så mange tråder spunne i kvarandre: Lovord over heile verda. Ein fleire dagar lang leiteaksjon. Stillheita i ei nyskapande keramikkform, som no blir vist for publikum.