– No vart eg glad, seier Aud Karin Oen (SV). Ho tok initiativet til at kommunen skulle erkjenna ansvar for svikta barnevernsbarn. No har komite for levekår jobba vidare med Oen sine planar, og går inn for ei erstatningsordning – Desse er dei mest utsette av alle i vårt samfunn, dei som ikkje har fått ein barndom. Kan ein letta børa deira litt ved å gje oppreising og ei unnskulding, er det bra. Det er eit minimum av kva eit samfunn bør få til, seier ho.

Ulike summar

Den økonomiske oppreisinga blir på opp til 725.000 kroner, for dei som vart utsett for direkte overgrep medan dei var i institusjonar eller fosterheimar. Men også dei som har vorte utsett for meir passiv omsorgssvikt, kan søkja om oppreising.

Ei rekkje kommunar har forlengst oppretta liknande ordningar. Problemstillinga kom for alvor fram då skjebnen til no vaksne barnevernsbarn i storbyane vart undersøkt. Mellom anna vart det funne graverande forhold ved barneheimar i Bergen, og det vart snakka om barn som rett og slett har mista heile barndomen. No blir det altså ei erstatningsordning også i Øygarden.

Uvisst tal

–Eg vil oppfordra dei som meiner seg råka, til å levera inn ein søknad, seier Kjetil Rong (H), leiar i komite for levekår.

Øygarden har ikkje oversikt om dei har innbyggjarar som er råka av grov omsorgssvikt i regi av barnevernet. Difor set dei ikkje av pengar til ordninga før ein får eit bilete av om lag kor mange det kan gjelda.

Komite for levekår går inn for at det blir oppretta ei nemnd som skal vurdera søknadene. Ordninga vil i første omgang gjelda i eit år frå den er på plass, dermed bør dei som meiner å ha krav, ikkje venta lenge med å søka.

Utelukkar ikkje søksmål

Mange andre kommunar føreset at dei som får oppreising, ikkje kan gå til søksmål mot kommunen etterpå. Ein slik klausul vil ikkje Øygarden ha. Grunngjevinga er at det reelle erstatningskravet for økonomiske tap kan vera større enn satsane for oppreising som no er vedtatt.

Ordninga Øygarden no innfører, gjeld dei som har vorte utsett for urett før 1993, då dagens barnevernslov tredde i kraft. Alle som har vore i tiltak i regi av barnevernet i Øygarden kan koma inn under ordninga, også dei som vart plassert i heimar i andre kommunar.

Også fleire fylkeskommunar har liknande ordningar, men ikkje Hordaland. Også på fylkesplan har Aud Karin Oen gjort framstøyt om å få inn ei oppreisingsordning.