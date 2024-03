– Vi kan ikkje ofra framkomsten for trafikkantane frå Askøy for å sikra rask framdrift for Sotrasambandet, seier Lasse Solberg (H) på Askøy.

Han sit i arbeidsgruppa som har jobba fram forslaget til uttale frå Askøy om Sotrasambandet.

Fryktar kø til og frå Askøy

Det er utarbeidd to alternativ frå Drotningsvik til krysset ved Storavatnet, der trafikken frå Askøy kjem inn på hovudvegen inn mot Bergen. Den eine løysinga er ein to kilometer lang tunnel i ny trasé frå Drotningsvik til Storavatnet, medan det andre alternativet består av tre kortare tunnelar i dagens trasé. Det er den lange tunnelen Askøy er bekymra for.

– For oss er det heilt sentralt at lokaltrafikken frå Drotningsvik, Breivik og Alvøen kjem direkte inn på den nye hovudvegen og ikkje via Askøyveien. Der har vi kapasitetsproblem alt i dag, seier Solberg.

Nektar å bli nedprioritert

Askøy er redde for at kryssløysinga i Drotningsvik ikkje er god nok i alternativet med lang tunnel, og at lokaltrafikken frå dette området vil følgja lokalvegen heilt til krysset ved Storavatnet før dei kjem inn på den nye vegen.

– Ein kan då risikera at det blir fletting med trafikken frå Askøy og følgjeleg risiko for kødanning til og frå Askøy, heiter det i uttalen frå Askøy.

Solberg peikar på at Askøybrua ifølgje prognosane vil ha ein trafikk på 38.000 bilar i døgnet i 2030, medan tilsvarande tal for Sotrabrua er på 35.000 bilar.

– Det må ikkje etablerast ei løysing som i vesentleg grad prioriteter trafikken til og frå kommunane på Sotra framfor trafikken til og frå Askøy, skriv kommunen i uttalen.

Kan bli kraftig utsett

Den politiske komiteen som skulle behandla høyringsuttalen frå Askøy onsdag, gjekk inn for uttalen som arbeidsgruppa hadde føreslått. Men komiteen overlet til arbeidsgruppa å ta stilling til om Askøy skal fremja formell motsegn.

– Ei motsegn betyr at planen må til departementet for godkjenning, seier Solberg.

Dersom Askøy leverer motsegn, må det først forhandlast både med Bergen og Fjell. Blir motsegna ståande, kan ikkje dei to kommunane eigengodkjenna planen for Sotrasambandet. Då må planen inn til departementet, og månadane går fort. Då spøkjer det for sjansen til å koma med i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2014 – 2023. Vil bruka tida

– Ingen er tent med at framdrifta for Sotrasambandet blir utsett, seier Solberg.

Han står likevel på motsegn-linja fram til nokon overtyder Askøy om at dei er sikra god trafikkavvikling ved begge alternativa.

– Vi vil bruka tida fram til høyringsfristen for å finna ut av dette. Ei motsegn kan også trekkjast dersom ein finn grunnlag for det, seier Lasse Solberg.

Kom overraskande på Fjell

– Eg hadde ikkje trudd at det var Askøy som skulle koma med ei så stor hindring, seier ordførar Eli Berland i Fjell. Ho meiner Askøy uroar seg utan grunn for alternativet med lang tunnel mellom Drotningsvik, sjølv om også Fjell-politikarane likar best løysinga med tre korte tunnelar.

– Slik eg har forstått fagfolka, er det ingen forskjell for trafikkavviklinga til og frå Askøy ved dei to alternativa. Men det overlet eg til dei å forklara, seier Berland.

NTP-toget går snart

– Kva betyr det om Askøy kjem med motsegn og planen må til departementet for godkjenning?

– Det er umogleg å seia kor lang tid det kan ta. Det går månader, kanskje eit år, halvtanna? Eg veit ikkje, seier Eli Berland.

Ein godkjent plan må vera på plass for at Sotrasambandet skal kunna prioriterast i Nasjonal Transportplan (NTP). Fylkeskommunen skal gje uttale til komande NTP alt i juni.

– Det står store ting på spel her, ikkje berre for Fjell, seier Berland.

Fryktar utsetting

Ho er overraska over at Askøy først no kjem med signal om motsegn.

– Vi har fanga opp at dei er uroa for trafikkavviklinga i krysset ved Storavatnet, men det kom ikkje eitt signal om motsegn før onsdag sist veke, seier Berland. Askøy har vore involvert i prosessen heilt frå starten.

– Eg hadde ikkje venta at ei så stor hindring skulle koma frå Askøy, seier ordføraren.

– Er du skuffa?

– Eg forstår at Askøy vil ha forsikringar om at sambandet ikkje skapar problem for dei, men eg blir skuffa dersom dette fører til at sambandet blir utsett for alle, seier Berland.

Er einig i innhaldet

Også gruppeleiar Marianne Bjorøy i Ap er forundra over at det ikkje har kome signal om motsegn tidlegare.

– Vi har eit felles regionråd, og Høgre sit ved roret i Fjell, Askøy og Bergen. Snakkar ikkje dei saman? spør Bjorøy retorisk. Men også Ap er representert i arbeidsgruppa på Askøy.

– Eg er ikkje blid på dei heller, seier Bjorøy.

Ho har forståing for at Askøy ønskjer alternativet med tre tunnelar framfor den lange tunnelen.

– Ingenting er jo detaljplanlagt enno, og alternativet med tre tunnelar opnar for fleire gode løysingar enn den lange som Bergen har lansert. Men eg er ikkje einig i at det skal brukast motsegn, som forseinkar framdrifta, understrekar Bjorøy.

– Har ikkje Fjell forståing for at Askøy ønskjer å ha så sterke kort på handa som mogleg i forhandlingar med Bergen?

– Jo, eg forstår det. Men eg forstår ikkje at dette blir kasta på oss så seint i prosessen, seier Marianne Bjorøy.