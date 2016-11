Korleis heva interessa for val

Under prosessen fram til vedtaket om kommunesamanslåing kom nokre urovekkjande signal frå enkelte politikarar. I Øygarden var det representantar frå TVØ som etter si omvendingsreise til Danmark kom fram til følgjande konklusjon: Viss du vil gjennomføra endringar, må du for all del ikkje spørja veljarane kva dei meiner. Viktige saker må avgjerast ved å svinga utanom slike hinder som folkerøystingar og vallovnader.

Her kan politikarane i dei tre kommunane prøva seg i den risikosporten det er å spørja veljarane til råds, ja rett og slett oppheva hestehandelen og la innbyggjarane bestemma

Då spørsmålet om namn på den nye kommunen kom på dagsordenen, var det fleire i regionen som hevda at dette ikkje var noko viktig sak. Altså kunne spørsmålet avgjerast av ein liten utvald flokk ved hjelp av hestehandel. Konklusjonen for oss veljarar er såleis at viktige og uviktige saker er noko vi ikkje skal vera med på å avgjera. Då vert spørsmålet kva kategori saker som står att, med andre ord kva grunnar vi skal ha for å møta opp ved valurnene. Dersom politikarane vil ha oss til å røysta i 2019, må dei nok visa ein flik av demokratisk sinnelag. Namnet på den nye kommunen kunne vera ein prøvestein. Her kan politikarane i dei tre kommunane prøva seg i den risikosporten det er å spørja veljarane til råds, ja rett og slett oppheva hestehandelen og la innbyggjarane bestemma. Då kan det henda at fleire likevel tek turen til valurnene ved neste høve.

Egil A. Sæle