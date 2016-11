Gratis HPV-vaksine til flere unge kvinner

De siste dagene har i underkant av 200.000 unge kvinner under 25 år, fått sms med tilbud om gratis HPV- vaksine, som følge av at FrP/ H-regjeringen bevilget over 70 millioner kroner i fjorårets budsjett til formålet.

Hvert år får ca. 300 kvinner livmorhalskreft her til lands.

Livmorhalskreft er den kreftformen som er vanligst hos kvinner under 35 år. Det er den tredje vanligste kreftform som rammer kvinner generelt. Hvert år får ca. 300 kvinner livmorhalskreft her til lands. 3.000 kvinner blir operert for alvorlige forstadier til livmorhalskreft for å unngå videre utvikling til kreft. Dette berører både kvinnen selv, men også menneskene rundt henne. Derfor har det vært viktig for Fremskrittspartiet å sørge for et slikt vaksinasjonsprogram som denne nå tilbyr kvinner opp til 26 år.

Det har lenge vært en tydelig faglig anbefaling for et opphentingsprogram for å tilby kvinner opp til 26 år denne vaksinen. Den beskytter mot HPV-relaterte kreftformer og reduserer risikoen for livmorhalskreft med 70 prosent. Derfor er dette et vesentlig løft for kvinnehelsen. Vi er opptatte av at kvinners helse skal prioriteres, og er derfor svært glad for at regjeringen fikk gjennomslag i inneværende statsbudsjett på 72 millioner kroner, for at kvinner opp til 26 år skal gis tilbud om HPV-vaksine gjennom et opphentingsprogram i 2016 og 2017.

Flere kvinner som har mottatt denne smsen sier nå at de kontakter fastlegen sin for å få vaksinen. Det er ingenting som gleder meg mer enn at disse kvinnene nå lar seg vaksinere, slik at vi kan få ned tallene som til nå har vært dystre på kreftstatistikken.

HPV-vaksinen kan også beskytte gutter og menn mot HPV-relaterte kreftformer. Derfor vil Fremskrittspartiet jobbe for at begge kjønn likestilles i denne vaksineringen.

Helge Andre Njåstad

(Hordaland Frp)

leder av Stortingets kommunalkomite