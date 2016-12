Vinker på verdensstjernene

Sven Erik Midthjell er etterforskningsleder i Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt og assistentdommer på internasjonalt toppnivå.

Begynte tidlig

– Det er mange likheter mellom politiyrket og det å være dommer. Man jobber under høyt press og må ta raske beslutninger. Folk legger stort sett merke til alt du gjør. En feilaktig avgjørelse kan få store konsekvenser på begge arenaer, sier 33-åringen.

Sven Erik Midthjell er født og oppvokst i Nordfjordeid. Han spilte fotball for Eid IL i 3. divisjon, men bestemte seg tidlig for å satse på dommerkarrieren fremfor å spille aktivt selv.

– Jeg ble lokket med på et dommerkurs da jeg var 17 år gammel og kombinerte dømming og spilling i et par sesonger. Det er en fordel å ha spilt fotball selv. Jeg innså at jeg hadde større muligheter til å nå langt på sidelinjen og ga meg som spiller da jeg var 19, forteller Midthjell.

Som ung dommer blir man gjerne lagt merke til og satset på

Det var sannsynligvis et klokt valg å satse på dommergjerningen. Etter kun to sesonger hadde eidaren etablert seg i 3. divisjon.

– Det gikk kjapt. Som ung dommer blir man gjerne lagt merke til og satset på, sier han.

Midthjell debuterte som assistentdommer i eliteserien i 2008 og står nå oppført med 175 kamper i den øverste divisjonen i Norge. I 2010 ble han utnevnt som FIFA-assistentdommer og fikk muligheten til å dømme kamper i Europa.

100 internasjonale kamper

Midthjell har fått oppleve mange store fotballøyeblikk. Han var fjerdedommer da Barcelona møtte Paris St. Germain på Camp Nou i kvartfinalen i Champions League i april i fjor og hadde den samme rollen i kvartfinalen mellom Real Madrid og Galatasaray på Santiago Bernabéu i 2013.

33-åringen har vært involvert i rundt 50 kamper i Champions League og Europaligaen. Han var også i aksjon under U17-EM i Liechtenstein i 2011.

– Jeg har vært med på å dømme svært mange av klubblagene i Europa. Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Chelsea, Arsenal, Sevilla, Benfica, Porto, Bayer Leverkusen og mange andre storlag. I tillegg har jeg vært på sidelinjen i om lag 50 landskamper, forteller Midthjell.

Stort navn betyr ingenting

Med så mange storoppgjør på merittlisten har assistentdommeren naturlig nok hatt nærkontakt med mange av de største fotballstjernene i verden. Både de som er på banen og de som styrer lagene sine fra benken.

Vi tenker ikke på at spillerne heter Ronaldo, Lionel Messi, Neymar og Zlatan Ibrahimović

– Det er viktig å påpeke at vi i dommerteamet skal gjøre jobben vår uansett hvilke lag som møtes eller hvem som er på banen. Vi tenker ikke på at spillerne heter Ronaldo, Lionel Messi, Neymar og Zlatan Ibrahimović eller at det er trenere som José Mourinho, Pep Guardiola, Arsène Wenger og Joachim Löw som leder lagene, sier Midthjell, som aldri har opplevd hets eller trusler.

– Det kan nok være vel så tøft å dømme kamper på lavt nivå. I 6. divisjon betyr en karantene at man får en frihelg eller to. På toppnivå risikerer man trekk i lønn eller å bli satt ut av laget, sier Midthjell.

Cupfinalen er størst

Sven Erik Midthjell har vært innom mange av de flotteste fotballstadionene i Europa og flere ganger fått føle den elektriske stemningen med 80.000 tilskuere på tribunen. Det er likevel én kamp han husker spesielt godt.

– I 2012 var jeg assistentdommer under NM-finalen mellom Hødd og Tromsø. Cupfinalen overgår det meste av det jeg har fått være med på. Det er den største enkeltkampen i Norge, og totalpakken med hele cupfinalehelgen ga veldig gode minner, sier han.

Han var én av seks personer i «Team Moen» som jobbet mot å representere Norge i fotball-EM i Frankrike. Hoveddommer Svein Oddvar Moen ble tatt ut sammen med Kim-Tomas Haglund (assistentdommer), Frank Andås (assistentdommer), Ken Henry Johnsen (måldommer) og Svein-Erik Edvartsen (måldommer). Midthjell måtte nøye seg med å være hjemmeværende reserve.

Gir seg på topp

Etter å ha vært internasjonal toppdommer de siste syv sesongene har assistentdommeren fra Nordfjordeid nå takket nei til å være en del av satsingen frem mot VM i Russland i 2018. Fra 1. januar 2017 er han ikke lenger Fifa-dommer, men skal fortsette å dømme på nasjonalt nivå.

Det er enklere å gi seg når man kan si seg fornøyd med alt man har fått være med på

– Det er flere grunner til at jeg bestemte meg for å trappe ned. Jeg ønsker å prioritere andre ting som familie og jobb. Det krever mye å være internasjonal dommer på toppnivå, og de siste årene har jeg hatt opp mot 160 reisedøgn i året. Jeg er klar for å roe litt ned. Det er enklere å gi seg når man kan si seg fornøyd med alt man har fått være med på, sier Midthjell, som ble pappa i august.

Mange tunge saker

Politimannen Midthjell begynte å jobbe på Sotra i juni i 2009.

– Jeg var nyutdannet fra politihøgskolen og hadde et ønske om å flytte til en av de fire største byene i landet. Jeg søkte meg til Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt og fikk jobb ved ordensavdelingen her ute, sier han.

Etter tre og et halvt år søkte han seg over i en stilling som etterforsker. I april i år ble Midthjell etterforskningsleder. I løpet av få måneder har han vært involvert i flere store saker.

– Helikopterulykken ved Turøy inntraff kort tid etter at jeg hadde begynt i den nye stillingen. Jeg har også vært med på å etterforske flere stygge trafikkulykker, sier Midthjell.

Det er hektiske dager

I løpet av høsten har politiet på Sotra blant annet jobbet med ulykken i Gardstunet barnehage på Fjell og gassulykken ved Stureterminalen.

– I tillegg til alle enkelthendelsene har vi også mye annet på timeplanen. Seksuelle overgrep og familievold utgjør en stor del av den nye hverdagen. Kriminaliteten i dag krever mer enn den gjorde før. Tolketjenester, beslag av store mengder med data og kryptering er bare noe av det vi befatter oss med. Det er hektiske dager, forsikrer Sven Erik Midthjell.