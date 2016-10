Tøff oppkøyring til NM i fitness

Det er Norges kroppsbygger- og fitnessforbund som arrangerer NM, der bikini-fitness er den kategorien som stiller minst krav til harde musklar og etterspør eit meir feminint uttrykk enn den klassiske kroppsbygginga.

Jeanett Nesse kan likevel fortelja om krevjande førebuingar, for å få feittprosenten så langt ned som ein må for å hevda seg i eit NM.

– Det krev streng diett, eit tøft treningsregime og ei viss mengde muskulatur. Førebuingane med sjølve dietten startar kring eit halvt år før konkurransen, så ein må vita kva ein held på med for at kroppen skal tåla dette. Eg får i meg akkurat det eg treng og sveltar meg ikkje, seier Jeanett Nesse.

Ho har ein yrkesbakgrunn som er litt uvanleg for fitness-deltakarar. Jeanett er folkehelsekoordinator i Fjell kommune. Kroppsbygging er ikkje det første folk tenkjer på når dei høyrer uttrykket «ei sunn sjel i ein sunn lekam». Nesse er klar på at miljøet har både sunne og usunne sider og at variasjonen er stor.

– Eg trur nok at mange vil reagera når dei høyrer at eg, med den jobben eg har som folkehelsekoordinator, deltek i bikini-fitness. Den dietten eg går på no er ikkje noko alle skal kopiera. Den er tilpassa ei jente som i utgangspunktet er 50 kilo og trenar inn mot eit NM, seier Nesse.

Ho skildrar seg sjølv som den på jobben som er mest oppteken av å finna sunne alternativ til kakene som ofte hamnar på lunsjbordet. Frukt og nøtter er også noko av det som står på menyen i førebuingane til eit fitness-NM.

– Det handlar mykje om eit smart kosthald som inneheld næringsstoffa ein treng frå gode råvarer, og å unngå «tomme» kaloriar. Det er råd som også høver godt i eit folkehelseperspektiv. Men eg er fullt klar over at folk kan oppfatta jobb og hobby som motstridande, seier Jeanett.

Mål om finale

Vestnytt møter henne ved eit treningssenter på Straume, men Nesse er tilknytt eit fitness-team kalla Team Live Fit, med base i Bergen. Søndag kveld hadde dei siste poseringstrening før avreise til NM, der Jeanett skal registrera seg inn fredag kveld. NM i fitness startar med ein del førebuingar som ikkje er vanleg i andre noregsmeisterskap.

– Før eg reiser får eg håret ordna hjå ein frisør her på Straume, så går turen til Oslo der sko og bikini må godkjennast for konkurranse, før eg får deltakarnummer og vert spraya med mørk farge. Så er det å gjera seg klar for å posera på linje, saman med dei 12 andre deltakarane i klassen, seier Jeanett.

Etterkvart som ho byggjer opp meir musklar vil ho vurdera å ta steget opp til body-fitness, der kriteria dommarane ser på er litt annleis. I bikini-fitness vert jentene vurdert på utstråling, sminke og hår, samt posering og rørsler på scena. «Fremfor harde, definerte muskler skal det vektlegges et godt proporsjonert og tiltrekkende utseende, eleganse og ynde, lik det som sees hos modeller», som det heiter på forbundet si nettside.

– Den flørtande poseringa er litt utanfor mi komfortsone, likevel ser eg på dette som gøy og seriøs idrett. Me har eit godt miljø i teamet, der ein er medviten om risikofaktorar som doping og spisevegring. På sikt ønskjer eg også å hjelpa andre på vegen mot fitness, for det er utruleg lærerikt å driva med dette. Tida får visa om eg tek steget opp til body-fitness. No er målet ein finaleplass i NM, seier Nesse.

Følg oss på Facebook!