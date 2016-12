Smørblidt pokerfjes fra Sotra

Etter å ha tilbrakt rundt 40 timer ved pokerbordet kunne Stian Jakobsen juble for en imponerende fjerdeplass og drøyt 400.000 kroner på konto.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle gå så bra og er selvsagt strålende fornøyd med innsatsen i årets poker-NM, sier 30-åringen fra Ågotnes.

Holdt på å gå galt

Hele 2.123 spillere deltok i hovedturneringen under årets poker-NM som gikk av stabelen på Gardermoen sist uke.

– Under NM i fjor røk jeg ut på slutten av første dag. I år var målet at jeg i alle fall skulle gå videre til dag to, sier Stian Jakobsen.

Selv om det så stygt ut da han så seg nødt til å gå «all in» midtveis på søndagen, så var Sotra-karen én av de 6-700 spillerne som kom seg videre fra åpningsdagen.

– Jeg var griseheldig og fikk en straight i den mest kritiske omgangen. Derfra gikk det bare oppover, sier han.

Etter å ha spilt kort i ti timer både søndag, mandag og tirsdag var det kun ni spillere igjen ved finalebordet på onsdag ettermiddag. Én av dem var altså Stian Jakobsen fra Ågotnes.

Stor påkjenning

Finalen i poker-NM ble sendt direkte på TV 2 Sportskanalen. At førstepremien var på nesten 1,5 millioner kroner gjorde det ikke mindre spennende.

– Jeg var veldig nervøs i forkant og sov kun tre-fire timer natt til onsdag. Jeg slet også med å få i meg næring gjennom hele uken. Det er en enorm påkjenning å spille så mange timer i strekk i flere dager. Den som ikke klarer å være fokusert hele tiden, ryker kjapt ut, sier Jakobsen.

Etter å ha kommet inn i finalen med færrest sjetonger av alle finalistene, fikk 30-åringen fra Ågotnes en tidlig dobling og klatret oppover listene.

– Jeg var nødt til å være offensiv fra start. Taktikken fungerte og den ene etter den andre røk ut, sier Jakobsen.

Solid timelønn

Det var pokerproff Preben Stokkan som til slutt ble Stian Jakobsen sin overmann. Han synte Jakobsen med hjerter ess, og ruter 10. Sotra-karen satt med kløver dame og spar 10 på hånden. Floppen (de tre første kort i bordet, red. anm.) viste hjerter 2, kløver 7 og hjerter 5. Turn (det fjerde kortet) ble ruter 6. Dermed var Jakobsen avhengig av å få en dame på river (femte og siste kortet i bordet). River ble ruter ess og Jakobsen var ute.

Det er litt ekstra stas at jeg var den eneste spilleren fra bergensområdet ved finalebordet

Preben Stokkan vant til slutt hele turneringen og kunne glede seg over en pengepremie på nesten 1,5 millioner kroner. Pojan Salim ble nummer to og innkasserte rett over 800.000 kroner.

– Det var ikke noe å gjøre med de to beste. Det var imidlertid bittert at jeg ikke klarte å ta tredjeplassen. Alt i alt er jeg likevel storfornøyd med egen innsats. Jeg gjorde ingen grove feil i løpet av uken. Det er også litt ekstra stas at jeg var den eneste spilleren fra bergensområdet ved finalebordet, sier Jakobsen.

Pokerentusiasten fra Sotra deltok også i Deepstack-turneringen på fredag og lørdag. Der endte han på en fin 17. plass og vant rett over kroner 13.000 kroner.

– Jeg spilte poker i totalt 40 timer. Etter at startkontingentene på henholdsvis 3- og 5000 kroner er trukket fra, sitter jeg igjen med rundt 410.000 kroner. Det betyr at jeg hadde en timelønn på cirka 10.000 kroner, sier Jakobsen.

Klar for pokerpause

Han har foreløpig ikke bestemt seg for hva han skal bruke premiepotten til, men har ingen planer om å sløse bort pengene.

– Jeg skal bruke det meste på fornuftige ting som nedbetaling av lån på hus og bil. 400.000 bonuskroner er med på å skape en ekstra økonomisk trygghet for familien. Så kommer vi muligens til å unne oss en ekstra ferietur neste sommer, sier Jakobsen.

Jeg må innrømme at jeg er drittlei akkurat nå

Det som er sikkert, er at det ikke blir noe pokerspilling de nærmeste dagene.

– Poker er noe av det kjekkeste jeg kan holde på med, men jeg må innrømme at jeg er drittlei akkurat nå. Det har vært en enorm påkjenning både fysisk og psykisk, sier mannen som har holdt på med poker i 12-13 år.