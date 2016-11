Sekssifret beløp i botkassen

I mange fotballklubber opererer spillerne med en egen botkasse der man må betale hvis man bryter de interne lover og regler. Slik er det også i Sportsklubben Brann.

Børven og Barmen betalte mest

– Vi merket at pengene begynte å strømme inn etter at Torgeir Børven kom til klubben i sommer.

Det var definitivt en god signering for botkassen. Kristoffer Barmen er nok også blant dem som har bidratt mest, sier Skålevik.

Sotra-karen innrømmer at han definitivt er med på å sponse tysklandsturen selv også.

– Jeg skal vel ikke snakke så høyt, for jeg er sannsynligvis blant de verste. Jeg husker spesielt en gang vi skulle trene styrke. Jeg klarte å glemme treningstøy og måtte trene i dongeribukse. Det ble en dyr og ganske flau affære, erkjenner han.

Bot eller bedring

Brann-spillerne feiret seriesølvet brask og bram etter 2-1-seieren i søndagens «seriefinale» mot Sarpsborg. Denne helgen fortsetter feiringen i Berlin. I løpet av året har Brann-spillerne hatt knallhard selvjustis, der brudd på ulike regler gjør at man må betale inn penger til en botkasse. Beløpet på denne kontoen har vokst jevnt og trutt og er nå med på å finansiere mesteparten av Berlin-turen.

– Jeg kan røpe at det totalt er gitt bøter for et sekssifret beløp, sier Skålevik.

Som Brann-spiller kan man risikere å få bot for det meste. Å komme med en dårlig vits, dusje uten slippers, komme for sent eller glemme igjen personlig utstyr på treningsfeltet gir bøter.

– Man må også betale hvis noen slår tunell på deg, eller klarer 20 sammenhengende pasninger, når det spilles firkant på trening. På kampdag dobles beløpene, foreller Skålevik.