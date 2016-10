Sotra SK-herrane var sikra andreplassen i tredjedivisjon uansett resultat. For Os var situasjonen ein heilt annan: Dei måtte vinna for å unngå nedrykk.

Feiring ga gult kort

Kampen bølga fram og tilbake, men då osingane sette inn 4-2, våga spelarane å sleppa laus gleda. Målscorar Christoffer Hafsås vrengte av seg trøya og sprang over halve bana og hoppa i armane på Os-supporterane på tribuna. Feiringa skaffa han gult kort, men det gjorde lite.

Held fram i tredje

Os gjekk opp til 5-2 rett før kampslutt. Dei mange osingane som hadde tatt turen til Straume idrettspark laurdag, sprang ut på bana og kasta seg i armane på spelarane.

Sotra har gjennomført ein solid sesong i tredjedivisjon. Men mot Os var det tydeleg at bortelaget hadde mest å spela for. No blir gultrøyene å finna i tredjedivisjon også neste år.