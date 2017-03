Hele laget skifter klubb

«There’s only one United» synger Manchester United-fansen. Slagordet kan fortsatt gjelde for United-gjengen i vår region, men nå bytter Nest-Sotra United både klubb, navn og farger på draktene.

– Det blir en sentralisering av tilbudet som omfatter både barnelag og ungdom/voksenlag. Nest-Sotra Fotball og Sotra Sportsklubb er enige i at dette vil kunne bli en god løsning for spillerne, sier lagleder og trener for laget som nå skal hete Sotra United, Tove Iren Vindenes.

Kortere reiseveg

Nest-Sotra United ble startet opp i 2007 som et tilbud til fotballspillere med funksjonsnedsettelse og for dem som ikke finner seg helt til rette på et annet lag.

– Vi har hatt mange gode år i Nest-Sotra, og baggen er fylt opp av fantastiske minner. Nå gleder vi oss til å bli en del av Sotra Sportsklubb. Begge klubbene har vært svært behjelpelige med å legge forholdene til rette for klubbskiftet, sier Vindenes.

Hovedgrunnen til at United-gjengen nå blir en del av Sotra SK er reiseavstanden til og fra trening.

– Rundt 80 prosent av spillerne på de eldste lagene våre bor på Litlesotra. De fleste av dem har vært avhengige av å bli kjørt når de skal på trening på Skålvik. Det vil være mye enklere å komme seg til og fra Straume Idrettspark, mener Vindenes.

Får beholde drakten

Denne sesongen har Nest-Sotra United hatt 29 spillere i stallen på ungdom- og voksenlaget. I tillegg har klubben hatt et barnelag med 11 spillere. Støtteapparatet rundt laget har bestått av totalt 14 personer. Nå skal hele gjengen bytte ut de grønne Nest-draktene med blå Sotra SK-drakter.

– Det er nok flere av spillerne som synes at det er litt vemodig å forlate Nest-Sotra. Mange lurte på om de måtte levere inn Nest-draktene, og jubelen stod i taket da de fikk beskjed om at de kunne få beholde den gamle drakten. Disse vil nok bli hyppig brukt på treninger i tiden fremover også, sier Tove Iren Vindenes.

Større gruppe

Det ble også vurdert om laget fortsatt skulle tilhøre Nest-Sotra Fotball, men flytte aktiviteten til Straume.

– Da hadde nok en stor del av den følelsen det faktisk er å tilhøre en klubb blitt borte. Det ville også vært rart å være Nest-spiller i Sotra-land, sier Vindenes.

Sotra SK har allerede et tilbud til rundt 30 håndballspillere med funksjonsnedsettelse.

– Det er positivt at det blir en enda større gruppe. De fleste kjenner hverandre fra før. Flere spiller både fotball og håndball, og disse vil nå slippe å betale to kontingenter. For oss i støtteapparatet betyr klubbskiftet at vi blir flere trenere som kan dra nytte av hverandre, sier Vindenes, og legger til: – Hverdagen blir mye det samme som før. Sotra United har spillere fra både Fjell, Sund og Øygarden. Vi har alltid vært, og skal fortsatt være, et lag for hele regionen.