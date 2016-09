– Årets høydepunkt

Tirsdag offentliggjorde landslagssjef Stig Kristiansen hvem som er med i den norske troppen som skal til sykkel-VM i Qatar i midten av oktober.

– Det er alltid spesielt å sykle med flagget på brystet. For oss syklister er det VM som henger aller høyest, sier Kristoffer Skjerping.

Kristoffer skal hjelpe Kristoff

Norge får med hele ni mannlige ryttere i årets VM. Skjerping får selskap av Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, Vegard Breen, Vegard Stake Laengen, Sondre Holst Enger, Daniel Hoelgaard og Truls Engen Korsæth.

Jeg skal være en ren hjelperytter som skal dekke brudd i starten, hente flasker og skjerme kapteinen for vind

Fellesstarten går i Doha den 18. oktober.

– Rollen min blir den samme som den har vært i Cannondale i to år. Jeg skal være en ren hjelperytter som skal dekke brudd i starten, hente flasker og skjerme kapteinen for vind, sier Skjerping.

Han beskriver VM-uttaket som årets personlige høydepunkt.

– Det er stort å få delta i VM. Spesielt nå som vi muligens har det sterkeste landslaget noensinne, med Alexander Kristoff som en av storfavorittene, sier 23-åringen fra Sekkingstad.

To tøffe år

De to siste sesongene har vært tøffe for sykkelprofilen fra Sotra. Før årets sesong uttalte han følgende til Vestnytt:

– Jeg har gått fra å være blant de beste i de fleste ritt, til en kamp for å overleve i feltet. Selvtilliten får seg en knekk når man kun er listefyll i bunnen av resultatlistene.

Som fersk proffsyklist ble han regelrett kastet til ulvene.

– Det gikk bra i starten, men jeg merket fort at det var flere steg opp fra det jeg var vant med. Kroppen var ikke helt forberedt på hardkjøret, sa Skjerping.

Fant formen i tide

Etter en litt treg start på 2016-sesongen har ting gått stadig bedre.

– Det løsnet veldig etter sommeren. Nå føler jeg endelig at jeg har noe på dette nivået å gjøre. Det hadde vært ekstra moro å avslutte med stil, sier han.

Les også Skjerping refsar sykkel- forbundet etter velt Kristoffer Skjerping er kritisk til måten det internasjonale sykkelforbundet (UCI) tillet motorsyklar tett på feltet i sykkelritt.

I starten av september imponerte Skjerping i Tour of Alberta. Han fikk med seg syvende-, sjette- og andreplass på de tre siste etappene. Det sikret ham sannsynligvis VM-plassen.

– Jeg fikk vite at jeg var tatt ut etter at jeg kom hjem fra Alberta. Jeg hadde en god følelse, men man er jo alltid spent når landslagssjefen ringer, sier Skjerping.

Bytter beite

Det er foreløpig ikke klart hva som skjer med Skjerping etter årets sesong. Det som er sikkert, er at han ikke sykler for Cannondale neste år.

– Jeg fikk ikke forlenget kontrakten. Det er selvfølgelig synd at de ikke har troen lenger, men jeg tror jeg kan utvikle meg mer på et annet lag. Jeg er i kontakt med flere profflag og bekymrer meg ikke for fremtiden, forsikrer Skjerping.

Les også Blir idrettsambassadør Kristoffer Skjerping har sikret seg 200.000 kroner i lokale sponsorinntekter de to neste årene.

Nå venter han på kontraktsforslag fra britiske One Pro Cycling og irske Team Aquablue. Begge er pro-kontinentallag, som sykler på nivået under World Tour-nivået der blant andre Cannondale holder til.

– På et mindre lag vil jeg nok få flere muligheter til å kjøre for egne resultater. Selv om det høres ut som ett steg tilbake, kan dette være bra for utviklingen min videre. Jeg har jo planer om å holde på med dette i mange år fremover, sier VM-debutanten fra Sotra.