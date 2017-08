Straumkabel fall ned over veg

Det oppstod kø etter at ein straumkabel fall ned og vart liggjande delvis over hovudvegen på Foldnes.

Ifølgje Oddmund Ro var det mogeleg å passera, men det hopa seg opp med bilar.

Brannvernet rykka ut, men BKK var allereie på staden då brannfolka kom fram. Dermed drog brannmannskapa frå staden.

Politiet rykka ut for å dirigera trafikken.

Klokka 15.10 melde BKK at dei har situasjonen under kontroll, og at trafikken flyt som normalt att.

– Kabelen ligg på bakken, men det går fint å køyra over han, seier Anne Mette Tuvin, kommunikasjonsrådgjevar i BKK.

Ho fortel at det ser ut til at noko har rive ned kabelen. Når straumselskapet får meir mannskap på plass, skal dei prøva å få opp att kabelen.

– Då kan det henda me må ta straumen frå nokre av kundane i området. Men det blir nok berre i ein kort periode, seier Tuvin til Vestnytt.