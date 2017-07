SISTE: I 9.30-tida melder politiet at ein i løpet av formiddagen vil sette inn eit redningshelikopter i søket. Også Sivilforsvaret og ei redningsskøyte vil bidra.

Det var i går at kvinna i 60-åra blei meld sakna av familien sin. I natt har det difor pågått søk, og det held fram utover dagen, fortel politiet.

Frivillige frå Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder er også med å leite etter kvinna. Sistnemnde bidrar med to redningshundar i søket.

– Vi fekk melding om dette like før midnatt, at ei kvinne i 60-åra var sakna. I natt har vi leita med politiressursar og no har vi også bedd om hjelp frå frivillige ressursar, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Vibeke Næss.

Leiteaksjonen har utgangspunkt i Klokkarvik, i området kring Sund kyrkje.

Politiet ønsker tips på 02800.

Saka vert oppdatert.