Branntilløp i passasjerbåt

Det oppstod branntilløp i mottorrommet på ein passasjerkatamaran tidleg onsdag kveld. Ekspressbåten «Hardangerprins», som går turistturar i Hordaland, la til kai på Brattholmen for å få evakuert passasjerane.

– Alle skal ha kome seg på land, og så vidt me veit er ingen personar skada, seier Ronald Drotningsvik i Bergen brannvern.

Mannskapet på båten skal ha klart å dempa brannen med det innebygde sløkkingsanlegget i motorrommet.

– Våre mannskap er straks framme, men meldinga me har fått er at det ikkje skal vera flammer no, seier Drotningsvik til Vestnytt klokka 18.38.

Klokka 18.44 var brannfolka framme, og røykdykkarar var på veg inn i maskinrommet.

Klokka 18.46 melder 110-sentralen at brannen er sløkkt. Det skal ha vore varmgang i ein viftereim, med tilhøyrande kraftig røykutvikling.

Det skal ha vore 44 passasjerar om bord på båten.

«Hardangerprins» er 22,5 meter lang, vart bygd i 1990, og kan ta 97 passasjerar.

