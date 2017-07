Klokka 17.15 fekk politiet, via hovudredningssentralen, melding om ein «båt som drev» i Hjeltefjorden.

Både redningsskøyta Bjarne Kyrkjebø og politi rykka ut til staden, og det viste seg snart at det kunne vere rus inne i bildet.

Båtføraren blåste over lovleg verdi og blir no framstilt for blodprøvetaking.